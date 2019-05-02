ГУВД проводит доследственную проверку по факту избиения пациентов в Ташкентской психбольнице

CA-NEWS (UZ) - Управление координации деятельности ОВД Мирабадского района проводит доследственную проверку по факту избиения пациентов в Ташкентской городской клинической психиатрической больнице, сообщают местные СМИ.

Напомним, накануне сообщалось о жительнице Ташкента Мадине Набижонове, которая жаловалась, что её, муж находясь на лечении в столичной психбольнице, подвергся жестокому обращению медперсонала с пациентами.

По данным ГУВД, 25 апреля на 102 уже поступало сообщение от мужчины, являющегося родственником вышеуказанного пациента и рассказавшего со слов последнего о том, что медработник больницы нанес ему телесные повреждения.

«По данному обращению УКД ОВД Мирабадского района ведется доследственная проверка, по результатам которой будут приняты меры, предусмотренные законом. Данное обращение взято на контроль прокуратурой Ташкента», – сообщили в правоохранительном ведомстве.

Мадина Набижонова отправила запись с камеры видеонаблюдения, установленной в Ташкентской городской клинической психиатрической больнице, где показано, что санитар в коридоре повалил на пол ее душевнобольного мужа, а затем сел на него и принялся его душить.

По словам женщины, 24 апреля санитарный врач издевался над ее мужем только из-за того, что тот отказался зайти в палату.

«Они дали моему мужу разные расслабляющие лекарства, после приема которых он начал еле передвигаться. На видео видно, как санитарный врач, схватив мужа за шею, начинает трясти его, валит на пол и душит. Муж рассказал мне, что чуть не умер после этого», – рассказала Набижонова.

По ее словам, на записи видно, что муж упал в обморок и лежал некоторое время неподвижно, затем его подняли, но санитар опять схватил его за шею и снова повалил на пол. После случившегося женщина забрала супруга из больницы и решила обнародовать видео.