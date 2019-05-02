В Улан-Баторе пройдет 2-я конференция группы Азиатско-Тихоокеанского региона межпарламентского союза

CA-NEWS (MNG) - 27-28 мая в Улан-Баторе состоится 2-я конференция группы Азиатско-Тихоокеанского региона межпарламентского союза (МПС) по вопросам реализации целей устойчивого развития, сообщает Монцамэ.

В этой связи учрежден и работает оргкомитет под руководством вице-председателя парламента Л.Энх-Амгалана.

1 мая оргкомитет провел свое заседание под председательством председателя парламента Г.Занданшатара. Спикер ознакомился с ходом подготовительной работы и выслушал отчет рабочей группы о темах обсуждений на конференции.