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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдет 2-я конференция группы Азиатско-Тихоокеанского региона межпарламентского союза

CA-NEWS (MNG) -  27-28 мая в Улан-Баторе состоится 2-я конференция группы Азиатско-Тихоокеанского региона межпарламентского союза (МПС) по вопросам реализации целей устойчивого развития, сообщает Монцамэ.

В этой связи учрежден и работает оргкомитет под руководством вице-председателя парламента Л.Энх-Амгалана.

1 мая оргкомитет провел свое заседание под председательством председателя парламента Г.Занданшатара. Спикер ознакомился с ходом подготовительной работы и выслушал отчет рабочей группы о темах обсуждений на конференции.

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