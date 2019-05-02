В Таджикистане экс-активист ПИВТ требует амнистии

CA-NEWS (TJ) - 56-летний Наимджон Самиев, бывший член запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения, осужденный к 15 годам заключения, требует амнистии или хотя бы смягчения приговора.

Абдурашид Самиев, сын осужденного, сказал 1 мая, что отец в своей кассационной жалобе, направленной в Согдийский областной суд, назвал приговор от 9 апреля «несправедливым» и считает себя невиновным.

В приговоре суда отмечается, что вина Самиева по двум статьям – «организация экстремистского сообщества» и «участие в преступной группе» доказана. Осужденный в своей жалобе называет приговор «слишком суровым». Также он указал, что признает свою вину лишь по одной статье – «незаконное хранение огнестрельного оружия». Самиев написал, что добровольно вернулся в Таджикистан с надеждой на обещанную властями амнистию и поэтому он надеется, что будет амнистирован и освобожден.

Гулрухсор Яхьёева, адвокат Самиева, сказала 1 мая, что действительно подана кассационная жалоба на приговор суда, но от других подробностей воздержалась.

Абубакр Самиев, отец Наимджона, сказал в день вынесения приговора, что сын считает приговор слишком суровым и не согласен с ним. Абубакр Самиев рассказал, что в 2015 году сотрудники милиции обыскали дом Наимджона в Исфаре и во дворе нашли пулю. Он не сомневается, что пулю им подбросили.

Суд Исфары 9 апреля признал Самиева виновным в хранении взрывчатки и экстремизме и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Суд над активистом исламской партии проходил в закрытом режиме в СИЗО №2 г. Худжанда.

Напомним, 56-летний Наимджон Самиев был задержан на одном из КПП в Грозном (Чеченская республика РФ) 1 декабря прошлого года. Причина его задержания официально не озвучивалась. В феврале этого года в YouTube появилось видео с заявлением Наимджона Самиева, который рассказал, что добровольно вернулся из Москвы в Душанбе и по прибытию на родину сдался властям.

Партия исламского возрождения была официально запрещена в Таджикистане в 2015 году после мятежа, который устроил бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода. ПИВТ обвинили в причастности к этим событиям и планах по захвату власти. Более сотни сторонников партии были задержаны, десятки приговорены к лишению свободы. До сих пор ни одно западное государство не признало ПИВТ экстремистской организацией.