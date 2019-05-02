Тура Боболов назначен главой Сурхандарьинской области

CA-NEWS (UZ) - 1 мая на внеочередной сессии Сурхандарьинского областного Кенгаша народных депутатов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил Туру Боболова хокимом (главой) Сурхандарьинской области республики.

Народные депутаты поддержали кандидатуру и утвердили Туру Боболова хокимом региона.

Ранее Тура Боболов занимал должность первого заместителя главы Сурхандарьинской области по вопросам экономики и предпринимательства.

49-летний Тура Боболов начал трудовую деятельность кассиром областного управления государственной собственности. Затем работал начальником территориального управления Торгово-промышленной палаты, областного управления комплексного развития территорий.

Предыдущий глава Сурхандарьинской области Баходир Пулатов был освобожден от должности в начале апреля этого года.