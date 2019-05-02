Учебный центр арабского языка в Ташкенте закрылся после антитеррористического рейда

CA-NEWS (UZ) - Ташкентский языковой центр "Хикматли билим" закрылся 15 апреля после рейдов, проведенных отделом внутренних дел Алмазарского района столицы и сотрудниками Службы государственной безопасности в начале апреля.

Преподаватель арабского языка Дильфуза Каримова говорит, что закрытие центра связано с тем, что во время рейда, в учебном центре нашли Коран, сообщает centralasian.org.

«Они нашли Коран в комнате, где я преподавала, и закрыли центр, сказав: «Вы преподавали религиозное образование». Я преподаю только арабский, в этом центре преподают только языки», - сказала Каримова.

Сотрудник отдела по борьбе с терроризмом Алмазарского районного управлении сказал, что в центре учителя занимались деятельностью, не предусмотренной лицензией, и что преподавание религиозных знаний обнаружено в беседах с несколькими людьми, которые там обучались.

«Центр имеет лицензию на языковое обучение, но там преподавали религиозное образование», - сказал сотрудник Отдела по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Алмазарского района.

Дильфуза Каримова сказала, что она преподавала только арабский язык. «Мне сказали, что я обучаю религиозным знаниям индивидуально. Я не преподаю индивидуально, я преподаю в группе арабского языка...», - сказала собеседница.

В языковом центре «Хикматли билим», ранее именовавшемся «Умар Мирзо», антитеррористический рейд провели дважды за три месяца.

После мартовских рейдов деятельность центра «Умар Мирза» был приостановлена, и вместо него открылся языковой центр «Хикматли билим».

«Они считают меня угрозой из-за того, что я знаю арабский язык и делюсь своими знаниями с другими», - говорит Дильфуза Каримова.

В стране отношение правительства к религии изменилось после смерти первого президента Узбекистана.

В своем выступлении в 2017 году президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность изучения Корана и религиозно образованных людей. Однако, по словам ташкентского правозащитника Сурата Икрамова силовые с структуры страны продолжают применять борьбу с терроризмом в отношении религиозных убеждений.

«Если нашли Коран, значит это террорист и он должен быть заключен в тюрьму, - иронизирует правозащитник. Нашли Коран, значит диверсионная организация должна быть закрыта. И сейчас силовые структурқ работают по этому принципу, чтобы не остаться без работы», - говорит Сурат Икрамов.

В Узбекистане религия отделена от государства. Деятельность религиозных учебных заведений в стране осуществляется в соответствии с принятым в 2004 году Положением о лицензировании деятельности религиозных образовательных учреждений.

Документом предусмотрена периодическая аттестация преподавателей по религиозным наукам в сроки, согласованные с Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана.

Напомним, что в декабре Госдепартамент США опубликовал свой ежегодный отчет о статусе свободы вероисповедания в Узбекистане, заявив, что Узбекистан был исключен из списка стран, вызывающих «особую обеспокоенность».