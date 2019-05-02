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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета

CA-NEWS (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал закон об автономном интернете. В среду, 1 мая, новая законодательная норма, призванная обеспечивать устойчивую работу Рунета при его отключении от глобальной сети, опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года.

Как передает DW, законопроект об изоляции российского сегмента интернета 16 апреля был принят в третьем чтении Госдумой, а 22 апреля был одобрен Советом Федерации. Документ, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым, призван создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети, кибератак и других "агрессивных действий из-за рубежа".

Положения закона об автономном Рунете

В пояснительной записке отмечается, что закон "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США". Помимо создания независимой инфраструктуры, закон об изоляции Рунета определяет правила маршрутизации трафика.

Документ рекомендует минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи. Согласно принятому закону, будут созданы трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Ответственность за координацию в сфере обеспечения устойчивой работы Рунета возложена на Роскомнадзор.

В России к данному закону относятся весьма неоднозначно. Критики документа опасаются, что он создаст условия для тотальной цензуры в интернете.

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