В Туркменистане усилили меры по выявлению призывников

CA-NEWS (TM) - Представители военного ведомства Туркменистана усилили меры по выявлению молодых людей для призыва в армию. В данное время ведётся «охота» за молодыми людьми, которым уже исполнилось 27 лет для призыва их в ряды вооружённых сил. Есть сведения о том, что теперь молодых людей, вернувшихся в Туркменистан на каникулы из учёбы за границей, прямо в аэропорту будут забирать в армию. Сейчас родители говорят своим детям не возвращаться, пока не закончится учёба, сообщает 1 мая Азатлык.

В данное время призывной возраст составляет 27 лет, но рассматривается вопрос о повышении возрастного ограничения для военной службы до 35 лет.

Согласно законодательству Туркменистана, мужчины, у которых два и более детей, не призываются на военную службу. Но появились сведения о том, что и это ограничение могут снять.

Эту информацию не удалось подтвердить в министерстве обороны. Также не дали результатов попытки связаться с военным комиссариатом города Ашхабада, отмечает Азатлык.

27 апреля издание «Turkmen.news» сообщило о том, что военкоматы объявили «охоту» на призывников и на военную службу «забирают всех подряд». Военкоматы действуют совместно с миграционной службой, запрещая молодым людям покидать страну. Также в армию забирают тех, кто ранее по каким-то причинам имел отсрочку от армии или вообще не должен быть призванным по состоянию здоровья.

За последние месяцы туркменские власти усилили меры по возвращению туркменистанцев, обучающихся в вузах за пределами страны, для несения срочной военной службы.

В марте военные комиссариаты города Ашхабада обзванивали родителей студентов, находящихся на учёбе за границей, и требовали их возвращения для прохождения срочной военной службы.

10 апреля туркменский студент, обучающийся в одном из вузов Беларуси, сообщил что не сдавшие сессию студенты немедленно депортируются в Туркменистан, где их сразу же забирают в армию.

В Туркменистане призыв на двухлетнюю срочную военную службу осуществляется дважды в год.

20 марта в Туркменистане объявили очередной призыв в армию. Согласно президентскому указу граждане страны, достигшие 18-летнего возраста, будут призваны к воинской повинности в период с апреля по июнь 2019 года.