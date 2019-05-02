Сила и красота молний: ташкентцы сфотографировали небо во время грозы

CA-NEWS (UZ) - В группе Х-places (Tashkent) в Facebook пользователи выложили фотографии молний, сделанные в Ташкенте во время грозы, прошедшей накануне, 1 мая.

Последняя неделя апреля охарактеризовалась в Ташкенте сильными дождями и грозами. Не стал исключением и первый день мая, когда ночью по столице Узбекистана прокатились раскаты грома и пошёл ливень.

Пользователи соцсетей поделились редкими фотографиями неба в Ташкенте во время грозы, передающими всю мощь и красоту природного явления.

Сегодня, 2 мая, по прогнозам синоптиков, днем по Узбекистану ожидается переменная облачность, без осадков, лишь во второй половине дня по Ташкентской области, к вечеру по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура 20-25 градусов тепла.

В Ташкенте будет переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура 22-24 градусов.

По горным районам Узбекистана: переменная облачность, местами возможен дождь, гроза, температура 10-15 градусов тепла.