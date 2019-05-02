«Мона Лиза» возглавила список самых неинтересных достопримечательностей Европы

CA-NEWS (CA) - «Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи, выставленная в парижском Лувре, возглавила список неинтересных достопримечательностей Европы, сообщает Sky News.

Опрос провела британская авиакомпания-лоукостер EasyJet, опросившая две тысячи туристов.

Вторую строчку списка занял Чекпойнт Чарли — пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, который был создан после разделения столицы стеной. В тройку лидеров также вошел «Писающий мальчик» в Брюсселе.

Далее в списке последовали знаменитое кабаре "Мулен Руж" в Париже, памятник "Русалочке" в Копенгагене, Эйфелева башня, Испанская лестница и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.