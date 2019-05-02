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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Мона Лиза» возглавила список самых неинтересных достопримечательностей Европы

CA-NEWS (CA) -  «Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи, выставленная в парижском Лувре, возглавила список неинтересных достопримечательностей Европы, сообщает Sky News.

Опрос провела британская авиакомпания-лоукостер EasyJet, опросившая две тысячи туристов.

Вторую строчку списка занял Чекпойнт Чарли — пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, который был создан после разделения столицы стеной. В тройку лидеров также вошел «Писающий мальчик» в Брюсселе.

Далее в списке последовали знаменитое кабаре "Мулен Руж" в Париже, памятник "Русалочке" в Копенгагене, Эйфелева башня, Испанская лестница и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.

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