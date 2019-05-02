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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде проходит семинар таможенных служб по обмену информацией

CA-NEWS (TM) -  1-2 мая в Ашхабаде проходит региональный семинар по обмену информацией между таможенными службами, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В семинаре принимают участие уполномоченные представители государственной таможенной службы Туркменистана, всемирной таможенной организации, а также ряда таможенных служб из стран Центральной Азии и Восточной Европы.

В ходе 1-го дня семинара, участники обсудили нынешний уровень сотрудничества между таможенными службами мира, включая возможности развития международных стандартов по обмену информацией и практикой.

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