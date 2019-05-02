80 человек задержаны за участие в несанкционированных митингах в Казахстане, – МВД

CA-NEWS (KZ) - 1 мая в городах Нур-Султане, Алматы, Семее, Караганде и Актобе, несмотря на официальное обращение Генпрокуратуры, состоялись несанкционированные митинги и сборы граждан. В результате, в столице и Алматы в отделы полиции доставлено 80 граждан. Их действиям будет дана правовая оценка в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Участникам акций была предоставлена возможность свободно и открыто выразить свою общественную позицию и мнение по социальным и другим проблемным вопросам, говорится в сообщении ведомства.

Однако в городах Нур-Султан и Алматы отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации «ДВК», нарушали общественный порядок.

В связи с этим, представители акиматов и прокуратуры разъяснили им положения законодательства о порядке проведения мирных митингов, собраний и шествий.

Отдельные граждане не подчинились требованиям о прекращении незаконных действий. После этого силами полиции были приняты меры к восстановлению общественного порядка и задержанию нарушителей, сообщает МВД.