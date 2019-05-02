80 человек задержаны за участие в несанкционированных митингах в Казахстане, – МВД

- Казахстан, происшествия
- 10:12, 02 мая 2019
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CA-NEWS (KZ) - 1 мая в городах Нур-Султане, Алматы, Семее, Караганде и Актобе, несмотря на официальное обращение Генпрокуратуры, состоялись несанкционированные митинги и сборы граждан. В результате, в столице и Алматы в отделы полиции доставлено 80 граждан. Их действиям будет дана правовая оценка в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.
Участникам акций была предоставлена возможность свободно и открыто выразить свою общественную позицию и мнение по социальным и другим проблемным вопросам, говорится в сообщении ведомства.
Однако в городах Нур-Султан и Алматы отдельные из собравшихся вели себя агрессивно, допускали выкрики лозунгов запрещенной экстремистской организации «ДВК», нарушали общественный порядок.
В связи с этим, представители акиматов и прокуратуры разъяснили им положения законодательства о порядке проведения мирных митингов, собраний и шествий.
Отдельные граждане не подчинились требованиям о прекращении незаконных действий. После этого силами полиции были приняты меры к восстановлению общественного порядка и задержанию нарушителей, сообщает МВД.