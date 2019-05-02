Токаев прибыл с рабочей поездкой в Талдыкорган

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Талдыкорган с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Берика Уали в своем Facebook.



В Алматинской области глава государства посетит ряд производственных и социально-культурных объектов. Запланированы встречи с общественностью и предпринимателями региона, а также ознакомление с ходом весенне-полевых работ.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Айбалта-2019».