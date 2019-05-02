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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Казахстана заложили яблоневый сад

CA-NEWS (KZ) -  1 мая в столице Казахстана состоялась посадка саженцев яблоневых деревьев на территории Ботанического сада, сообщает пресс-служба столичного акимата.

В церемонии посадки яблоневого сада участвовали премьер-министр Аскар Мамин, аким столицы Бахыт Султанов, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, представители этнокультурных объединений и студенты столичных вузов. Всего в посадке яблоневых саженцев участвовали более 400 человек.

Напомним, фермер из Атырау Тамила Розметова в ходе церемонии торжественного открытия Года молодёжи предложила посадить яблоневый сад в столице. Затем акимат города Нур-Султан оперативно определил земельный участок для посадки яблоневых саженцев. В свою очередь, Розметова организовала привоз саженцев в столицу и предложила назвать сорт яблонь Nur-Sultan.

По данным акимата столицы, это известные сорта яблонь – белорусский синап, белорусское малиновое, алеся, имант, фридом, надзейны, сакавита и новый сорт яблонь Nur-Sultan. Все они устойчивы к морозам, высокоурожайные сорта яблонь с плодами длительного срока хранения.

Всего было посажено 800 яблоневых деревьев высотой 1,2-1,5 метра на площади 1 га. Ожидается, что свои первые плоды молодые яблони дадут уже через 2-3 года. Для ухода за деревьями будут использоваться современные системы капельного орошения. Посадка Яблоневого сада прошла в рамках празднования Дня единства народа Казахстана.

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