В Узбекистане Рамазан начнется 6 мая

CA-NEWS (UZ) - Священный месяц Рамазан в Узбекистане начнётся с 6 мая. Президент Шавкат Мирзиёев 1 мая подписал постановление о достойном проведении месяца Рамазан.

Согласно документу, местным органам власти и другим структурам рекомендовано уделить внимание всесторонней поддержке нуждающихся семей, укреплению атмосферы доброты и взаимоуважения в махаллях, благоустройству кладбищ и святых мест.

Рамазан — месяц священного поста у мусульман. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости. Воздержание начинается за пять минут до утреннего намаза и заканчивается после захода солнца (с началом вечернего намаза).

Пост в этом году будет длиться 30 дней: ночь с 5 на 6 мая - первый таровех-намаз, ночь могущества (Ляйлят-уль Кадр) придется на ночь с 31 мая на 1 июня, а завершится Рамазан праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон являющимся первым по значению праздником у мусульман, 5 июня.



