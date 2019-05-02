В Узбекистане запустили сайт бесплатных юридических консультаций

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане начал работу в тестовом режиме сайт бесплатных юридических консультаций Advice.uz, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

При разработке сайта был использован опыт британской сети Citizens Advice, которая предоставляет бесплатную информацию и консультации с помощью телефонной связи и Интернета. Британские специалисты были привлечены к созданию Advice.uz, а узбекистанские разработчики ездили в Лондон для изучения работы Citizens Advice изнутри.

На сайте Advice.uz можно получить правовую информацию по таким темам как гражданство и миграция, государственные услуги, защита прав потребителей, здравоохранение, транспорт, социальное обеспечение и другие. Получить правовую консультацию можно также с помощью службы онлайн-консультантов.

В министерстве обращают внимание, что вся информация на портале носит рекомендательный характер и предназначена для быстрого поиска юридического решения той или иной проблемы. Подаваемые заявки не будут рассматриваться как обращения граждан. Для того, чтобы подать жалобу или заявления, следует обращаться не на Advice.uz, а по телефонам доверия государственных органов.