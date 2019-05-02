В Таджикистане предприниматель приговорен к 6 годам за незаконный ввоз просроченных лекарств

CA-NEWS (TJ) - Суд района Шохмансур города Душанбе вынес приговор в отношении жителя Хатлонской области Фархода Курбонова, обвиненного в незаконном ввозе в республику просроченных лекарств, в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщает 1 мая Авеста.

В октябре 2018 года Фарход Курбонов привез в Душанбе из Стамбула 7 наименований лекарственных препаратов на общую сумму $3 тыс.

В отношении Ф.Курбонова было возбуждено уголовное дело по статье 210 (Незаконное занятие частной медицинской и частной фармацевтической деятельностью) УК РТ.

Также суд лишил его права заниматься предпринимательской деятельностью – реализацией фармацевтической продукции сроком на два года.