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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане предприниматель приговорен к 6 годам за незаконный ввоз просроченных лекарств

CA-NEWS (TJ) -  Суд района Шохмансур города Душанбе вынес приговор в отношении жителя Хатлонской области Фархода Курбонова, обвиненного в незаконном ввозе в республику просроченных лекарств, в виде лишения свободы на 6 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, сообщает 1 мая Авеста.

В октябре 2018 года Фарход Курбонов привез в Душанбе из Стамбула 7 наименований лекарственных препаратов на общую сумму $3 тыс.

В отношении Ф.Курбонова было возбуждено уголовное дело по статье 210 (Незаконное занятие частной медицинской и частной фармацевтической деятельностью) УК РТ.

Также суд лишил его права заниматься предпринимательской деятельностью – реализацией фармацевтической продукции сроком на два года.

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