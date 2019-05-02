В Ашхабаде прошла встреча руководителей профсоюзов Туркменистана и Узбекистана

CA-NEWS (TM) - 1 мая в Ашхабаде состоялась встреча председателя национального центра профсоюзов Туркменистана с заместителем председателя федерации профсоюзов Узбекистана Яркуном Файзуллаевым, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации различных направлений, исходящих из меморандума о взаимопонимании между национальным центром профсоюзов Туркменистана и федерацией профсоюзов Узбекистана, подписанного в рамках государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан в апреле 2018 года.