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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде прошла встреча руководителей профсоюзов Туркменистана и Узбекистана

CA-NEWS (TM) -  1 мая в Ашхабаде состоялась встреча председателя национального центра профсоюзов Туркменистана с заместителем председателя федерации профсоюзов Узбекистана Яркуном Файзуллаевым, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации различных направлений, исходящих из меморандума о взаимопонимании между национальным центром профсоюзов Туркменистана и федерацией профсоюзов Узбекистана, подписанного в рамках государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан в апреле 2018 года.

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