РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На дороге Душанбе-Худжанд в результате схода оползня обрушилась часть дороги

CA-NEWS (TJ) -  Сегодня, 2 мая на 119 км дороги Душанбе-Худжанд в результате схода оползня обрушилась часть дороги, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-службу филиала компании IRS в Таджикистане.

По словам пресс-секретаря компании Далера Мерганова, на место происшествия направлена дорожная техника. Обрушившийся участок надо строить заново. До полудня дорогу откроют в одностороннем порядке, то есть, движение будет открыто по очереди с двух сторон.

2

3

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На месторождении Таван Толгой в Монголии будет построен новый город
  • The Wall Street Journal: может ли Китай потеснить Россию в Центральной Азии?
  • В Японии празднуют наступление новой эпохи Рэйва
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×