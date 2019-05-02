На дороге Душанбе-Худжанд в результате схода оползня обрушилась часть дороги

CA-NEWS (TJ) - Сегодня, 2 мая на 119 км дороги Душанбе-Худжанд в результате схода оползня обрушилась часть дороги, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-службу филиала компании IRS в Таджикистане.

По словам пресс-секретаря компании Далера Мерганова, на место происшествия направлена дорожная техника. Обрушившийся участок надо строить заново. До полудня дорогу откроют в одностороннем порядке, то есть, движение будет открыто по очереди с двух сторон.