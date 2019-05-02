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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За один день почти 250 многодетных семей получили жилье в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане началась выдача жилья многодетным семьям. Только за первый день реализации нового Закона по вопросам жилищных отношений в столице и регионах страны квартиры получили 249 семей, сообщает пресс-служба МИИР РК.

30 апреля т.г. в целях обеспечения жильем многодетных семей Парламентом РК принят Закон по вопросам жилищных отношений. Реализация документа позволила Правительству РК совместно с акиматами в кратчайшие сроки начать выдачу квартир многодетным семьям во всех регионах страны.

В мае т.г. по всей стране планируется обеспечить жильем 1,2 тыс. многодетных семей из запланированных 6 тыс. в 2019 году.

На сегодня первые квартиры выданы в гг. Нур-Султан — 24, Шымкент — 15. Многодетные семьи Павлодарской области получили 76 квартир, Карагандинской — 27, Актюбинской — 25, Алматинской — 20, Мангистауской — 18, Жамбылской — 17, Восточно-Казахстанской — 11, Западно-Казахстанской — 10, Акмолинской — 6.

15 мая в Атырауской области планируется обеспечить квартирами 50 многодетных семей.

По данным местных исполнительных органов в очереди на получение жилья состоит 32 тыс. многодетных семей.

Ход реализации поставленных задач по обеспечению жильем многодетных и малообеспеченных семей находится на особом контроле правительства РК.

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