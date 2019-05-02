Первый в Центральной Азии фестиваль Comic Con пройдет в столице Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане официально стартует один из крупнейших в мире фестивальных форматов, посвященных индустрии комиксов и основанного на них популярного искусства. Участие в масштабном мероприятии подтвердили такие мировые бренды, как Disney, Marvel, Wargaming, Turner (Cartoon Network), НВО (Home Box Office Int., Warner Bros.Entertainment), Nickelodeon и Sony Pictures Entertainment.

С 31 мая по 2 июня в Казахстане и Центральной Азии пройдет международный фестиваль-выставка Comic Con.

Впервые фестивальный формат Comic Con был реализован в США и в настоящее время широко известен всем любителям комиксов, киноманам, поклонникам видеоигр, мультфильмов и сериалов. Проходящий во многих странах мира фестиваль является традиционным местом встреч авторов огромной Вселенной комиксов со своей аудиторией.

Одно из важнейших событий «гик-вселенной» приурочено ко Дню защиты детей, а организатором фестиваля в Казахстане выступает акимат Нур-Султана в лице Astana Convention Bureau.

Comic Con планирует принять около 70 000 гостей, включая казахстанцев и гостей из Ближнего и Дальнего Зарубежья. Участники мероприятия получат возможность увидеть главные премьеры этого года в мире комиксов, примерить костюмы супергероев, сделать фото с любимыми артистами.

Разнообразная и насыщенная программа фестиваля согласована с правообладателями и будет также включать специальные показы, косплеи и официальные презентации новинок и продуктов от международных студий и компаний.

Участие в фестивале подтвердили и предоставили организаторам права такие мировые бренды, как Disney, Marvel, Wargaming с игрой World of Tanks, Turner (Cartoon Network), НВО (Home Box Office Int., Warner Bros. Entertainment),