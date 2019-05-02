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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана принял руководителя «Қазақстан темір жолы»

CA-NEWS (KZ) -  1 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителем АО «Национальной компании «Қазақстан темір жолы» Сауат Мынбаевым. В ходе встречи Мынбаев проинформировал президента о результатах деятельности компании за первый квартал 2019 года и планах на текущий год, а также об основных направлениях реализации отраслевой дорожной карты, сообщает Акорда.

Токаев назвал дальнейшую модернизацию железных дорог, наращивание транспортно-логистического и транзитного потенциала страны, в числе ключевых целей на предстоящий период.

Также, по итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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