Таджикистан признан лидером по длительному грудному вскармливанию

CA-NEWS (TJ) - В списке стран, жители которых кормят своих детей именно по «правильной» схеме, лидирует Таджикистан. В республике 73% женщин практикуют исключительное грудное вскармливание (в течение 6 месяцев или более), сообщается на сайте Европейского филиала ВОЗ. В этот список пошли также Туркменистан (57%), Казахстан (51%) и Грузия (35%), сообщает Азия Плюс.



Исследователи Европейского филиала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что длительное грудное вскармливание уменьшает риск нездорового ожирения у детей.

Исследование касалось, в первую очередь, европейских стран. В нем указывается, что на сегодняшний день от тяжелой степени ожирения в Европе страдают около 400 тысяч детей в возрасте от шести до девяти лет. Специалисты отмечают, что меры по борьбе с ожирением, принимавшиеся в европейских странах, не привели к желаемым результатам.

«Чем дольше ребенка кормят грудью, тем лучше он защищен от ожирения. Эта информация может помочь нам разработать более эффективные меры по борьбе с проблемой ожирения», – заявила представитель ВОЗ Бенте Миккельсен.

В ходе исследования эксперты ВОЗ выяснили, что продолжительность грудного вскармливания в Европе не соответствует рекомендованным мировым нормам. Врачи советуют до шести месяцев кормить младенцев исключительно материнским молоком, после чего в рацион ребенка можно начать добавлять другую еду и, по возможности, продолжать грудное вскармливание до двух лет.