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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии одобрило предложение открыть консульское представительство в Маньчжурии

CA-NEWS (MNG) -  1 мая на заседании правительства Монголии, кабинет министров одобрил постановление парламента (ВГХ- великого государственного хурала) об открытии консульства в Маньчжурии (Китай) и законопроект “О ратификации Азиатско-Тихоокеанского торгового соглашения”, сообщает Монцамэ.

Также на заседании были обсуждены и приняты решения по следующим вопросам:

-Министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ч.Улаану поручено провести превентивные меры по борьбе с полевками на сельскохозяйственных угодьях площадью 645 тыс. гектаров.

-Министру горнорудной области и тяжелой промышленности Д. Сумъяабазару разрешено учредить проектное подразделение, отвечающее за разработку нормативно-правовой базы для разведки, добычи и использования редкоземельных элементов и проведения оценок экономического воздействия.

-Утверждена программа "Национальная геоинформационная база данных".

-Кабинет министров обсудил и принял решение внести в парламент законопроекты об освобождении от уплаты акцизов при импорте техники и оборудования, предназначенных для подготовки к участию в летних олимпийских и паралимпийских играх 2020 года и организации международных спортивных игр "Дети Азии" 2020 года и молодежных игр Восточной Азии 2023 года.

-Министру дорожно-транспортного развития Б. Энх-Амгалану поручено провести оперативные профилактические работы по техническому обслуживанию железных дорог и привлечь для их выполнения коммерческие кредиты.

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