Завершено расследование аварии на месторождении «Каламкас»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане комиссией определена вина ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу», составлен акт с указанием причин и обстоятельств возникновения аварии и разработаны мероприятия по предупреждению подобных аварий. Об этом в ходе брифинга в Медиа-центре МИИР РК сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК Ныгымеджан Макажанов.

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан завершено расследование аварии произошедшей 13 марта т.г. на скважине №8237 месторождения «Каламкас» Мангистауской области.

Комиссией из числа представителей Министерства, акимата Мангистауской области, АО НК «КазМунайГаз», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау), обслуживающей аварийно-спасательной службы ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных аварийно-спасательных служб» Мангистауский филиал «Ак-Берен», а также Мангистауской региональной инспекции Межрегионального Департамента «Запказнедра», геофизической и проектной организации, проведен детальный анализ причин возникновения газоводопроявления с грифоном, а также проектной и исполнительной документации, представленной подрядной буровой компанией ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу».

Рассмотрев представленные материалы Комиссия выявила нарушения требований промышленной безопасности, допущенные ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» при бурении скважины, что способствовало возникновению газоводопроявления с грифоном.

Подрядной организацией ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» в нарушение технического проекта на строительство скважины и требования методических указаний по креплению нефтяных и газовых скважин преждевременно разгерметизировано устье скважины, не дожидаясь установленного времени ожидания затвердения цемента (ОЗЦ), (двадцать четыре часа).

Вместе с тем, ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» не соблюдены требования нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, касающиеся эксплуатации исправного противовыбросового оборудования (ПВО).

Кроме того, со стороны ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» не обеспечен должный производственный контроль за безопасным ведением строительства данной скважины, а также не соответствует уровень знаний в области промышленной безопасности персонала компании.

Учитывая имеющиеся факты, комиссия пришла к выводу, что основной технической причиной, приведшей к аварии, явилась разгерметизация работниками компании ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» противовыбросового оборудования на устье скважины во время ожидания затвердения цемента (на период окончания схватывания цементного раствора).

По результатам расследования аварии Комиссией определена вина ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу», составлен акт с указанием причин и обстоятельств возникновения аварии и разработаны мероприятия по предупреждению подобных аварий.

Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.