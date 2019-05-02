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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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800 кг плова приготовили на фестивале этого блюда в Уссурийске

CA-NEWS (UZ) -  Мастерство конкурсантов оценивало жюри, в составе которого был генеральный консул республики Узбекистан в Приморье, сообщило ИА UssurMedia.

В Уссурийске в третий раз на базе отдыха "Благодать" прошел фестиваль плова. Каждый из семи участников приготовил по 100 кг этого восточного блюда. Еще 100 кг плова накормил гостей мероприятия спонсор – магазин "Дом Плюс". В составе жюри находился генеральный консул республики Узбекистан в Приморье.

Погода подвела организаторов традиционного фестиваля плова на базе отдыха "Благодать" в селе Борисовка Уссурийского городского округа. Гостей ждали значительно больше, но само мероприятие переносить на другой день не стали – повара семи кафе и ресторанов были готовы продемонстрировать свои умения в приготовлении восточного блюда. Это повара кафе "Кибир Тандыр", Doner House, "Лотос", "У Рахима", "Мимино", гостинично-ресторанного комплекса "Статус", базы "Благодать".

В результате, самым вкусным пловом накормил гостей и судей повар кафе "У Рахима", на втором месте оказалась команда нового в Уссурийске кафе — Doner House. Впрочем, и третье место завоевал новичок – кафе "Мимино".

Помимо дегустации плова, зрителей ждала концертная программа, танцы и песни, конкурсы и розыгрыши.

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