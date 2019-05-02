РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта

CA-NEWS (TJ) -  Посол Таджикистана Исматулло Насредин обсудил с федеральным министром коммуникации Пакистана Муродом Саидом вопросы развития сотрудничества между двумя странами, в частности в сфере перевозки грузов и товаров, сообщает Авеста.

Мурод Саид подержал присоединение Таджикистана к международным маршрутам через порты Пакистана.

По статистическим данным, товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года составил свыше $62,5 млн, при росте 51,2%.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Тело зарезанной под Тулой кассира из «Пятерочки» будет доставлено в Узбекистан
  • В Душанбе будет реконструирован еще один мост
  • В Ташкенте пройдет Центрально-Азиатский форум по управлению Интернетом – CAIGF
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×