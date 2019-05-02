Таджикистан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта
- Таджикистан, политика
- 12:56, 02 мая 2019
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CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана Исматулло Насредин обсудил с федеральным министром коммуникации Пакистана Муродом Саидом вопросы развития сотрудничества между двумя странами, в частности в сфере перевозки грузов и товаров, сообщает Авеста.
Мурод Саид подержал присоединение Таджикистана к международным маршрутам через порты Пакистана.
По статистическим данным, товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года составил свыше $62,5 млн, при росте 51,2%.