Таджикистан и Пакистан обсудили вопросы сотрудничества в сфере транспорта

CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана Исматулло Насредин обсудил с федеральным министром коммуникации Пакистана Муродом Саидом вопросы развития сотрудничества между двумя странами, в частности в сфере перевозки грузов и товаров, сообщает Авеста.

Мурод Саид подержал присоединение Таджикистана к международным маршрутам через порты Пакистана.

По статистическим данным, товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года составил свыше $62,5 млн, при росте 51,2%.