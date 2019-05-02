Министр обороны Великобритании отправлен в отставку из-за скандала с Huawei

CA-NEWS (CA) - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку в связи с утечкой информации о китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны Терезы Мэй, передает "Ъ".

«Решение премьер-министра было основано на его поведении, связанном с расследованием обстоятельств несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности»,— цитирует Reuters заявление канцелярии. Минобороны возглавит министр международного развития Пенни Мордонт.

Ранее The Sunday Times сообщила, что британские власти намерены ввести закон о шпионаже, который бы позволял «выявлять иностранных шпионов, работающих в банках и других предприятиях в Великобритании». Уже проработаны законодательные меры, благодаря которым будет «легче выгонять иностранных разведчиков из страны», даже если они пребывают в Великобритании на законных основаниях. В частности, из страны могут выслать сотрудников китайской телекоммуникационной компании Huawei, если будет установлено, что они работают на разведку КНР.