Токаев поручил выделить 29 млрд тенге на строительство школ в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выделить в 2020-2021 годах 29 миллиардов тенге на строительство 20 школ в Алматинской области. Об этом сообщает пресс-служба Акорды в Twitter.

«Наша главная цель - повышение качества жизни людей. В течение ближайших двух-трех лет нужно снять проблему аварийных и трехсменных школ. Регион нуждается в строительстве еще 20 школ. На эти цели нужно выделить в 2020-2021 годах 29 миллиардов тенге», - сказал Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в регионе.

Кроме того, глава государства отметил, что в Алматинской области не хватает медицинских кадров. Необходимо стимулировать переезд молодых специалистов из городов в сельскую местность. Акимату предстоит продолжить работу по созданию условий для приема молодых кадров в рамках программы «С дипломом в село».

«Нужно активно строить жилье для работающей молодежи, молодых семей. Акимату следует запустить механизм выдачи жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по льготной ипотеке «7-20-25». В то же время нужно проводить четкий водораздел между теми, кто действительно остро нуждается в социальной помощи, и теми, кто не желает работать, уповает на помощь государства, живет на пособия», - сказал К.Токаев.