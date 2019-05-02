Таджикских детей, вывезенных из Ирака, разместили в санатории

CA-NEWS (TJ) - Санаторий «Харангон», расположенный в живописном Варзобском ущелье, в эти дни стал пристанищем для десятков таджикских детей, которых 30 апреля вывезли из Ирака.

Сегодня здесь оживленно как никогда – сотрудники милиции обеспечивают безопасность, туда-сюда снуют медики, то и дело приезжают и отъезжают чиновники различных министерств и ведомств. Посторонним лицам вход сюда воспрещен, поэтому стражи порядка установили круглосуточное дежурство.

Власти не разрешили журналистам Радио Озоди побеседовать лично с детьми, объяснили это защитой прав ребенка. По их словам, в санатории созданы все необходимые условия для маленьких соотечественников.

По словам чиновников, в первую очередь власти позаботились о медицинском обследовании всех без исключения детей, с ними работают педагоги и психологи. Представители Минздрава сообщили, что результаты первого дня обследования показали, что ни один ребенок не страдает каким-либо серьезным заболеванием. Шодихон Джамшед, заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, который 1 мая прибыл в санаторий, дал положительную оценку первому дню пребывания детей в санатории.

​“Все дети прошли рентген-обследование, тест на ВИЧ, туберкулез, гепатит и малярию. К счастью, никто из них не страдает серьезным заболеванием. Наша цель – провести за определенный период времени полное обследование детей и приступить к их распределению на группы по возрасту и т.д. Например, дети дошкольного возраста должны находиться под опекой Минздрава и распределены в детдома. Заботу о детях школьного возраста возьмет на себя Минобрнауки и распределит их в школы-интернаты”, - сказал собеседник.

В эти дни началась также работа по подготовке документов на детей и установлению личности некоторых детей, информация о которых была неполной. Дети могут быть переданы на воспитание своим родственникам, если те обратятся и предъявят официальные документы.

Саида Умарзода, заместитель главы Минздрава, сказала, что дети сейчас находятся в комнатах вместе со своими братьями и сестрами, чтобы они не чувствовали себя одиноко после разлуки с матерями. Замглавы Минздрава сказала, что вопрос с питанием тщательно продуман и меню для детей составляет диетолог. «Питание для детей готовится отдельно по разным возрастным категориям: до года, до трех лет, с 4 до 18 лет. В день дети будут получать шестиразовое питание», - сказала она.

​Поздно вечером 30 апреля в душанбинском аэропорту приземлился лайнер иракской авиакомпании Fly Erbil с 84 таджикскими детьми на борту. Это дети боевиков «Исламского государства», которые были убиты либо пропали без вести в зонах боевых действий на Ближнем Востоке. Матери большинства детей, а их 43, отбывают в багдадских тюрьмах длительные сроки наказания за пособничество террористам. На сегодняшний день 11 таджикских детей остаются со своими матерями в иракских тюрьмах.

Всех 84 прибывших детей из аэропорта сразу отвезли в санаторий «Харангон» в Варзобском ущелье.