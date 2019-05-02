РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия получит страховую поддержку от Китая на сумму до $400 млн

CA-NEWS (MNG) -  На полях форума по международному сотрудничеству «Пояс и путь», прошедшего в Пекине, состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Банком развития Монголии (БР) и Китайской корпорацией по страхованию экспортных кредитов (SINOSURE) для получения страховой поддержки на сумму до $400 млн, сообщает 2 мая Монцамэ.

На церемонии присутствовали исполнительный директор банка развития Б.Батбаяр, со стороны SINOSURE – президент Ван Тинке, и другие официальные лица.

Согласно документу, приоритетные экономические проекты и программы Монголии будут финансироваться из долгосрочных и льготных источников китайских банков и финансовых учреждений под гарантии SINOSURE.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Министр обороны Казахстана посетил соединения и части, дислоцированные в Алматинской области
  • Межправительственное соглашение между Узбекистаном и Францией о воздушном сообщении вступило в силу
  • Основатель WikiLeaks Ассанж предстал перед судом в Лондоне
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×