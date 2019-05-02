Монголия получит страховую поддержку от Китая на сумму до $400 млн

CA-NEWS (MNG) - На полях форума по международному сотрудничеству «Пояс и путь», прошедшего в Пекине, состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Банком развития Монголии (БР) и Китайской корпорацией по страхованию экспортных кредитов (SINOSURE) для получения страховой поддержки на сумму до $400 млн, сообщает 2 мая Монцамэ.

На церемонии присутствовали исполнительный директор банка развития Б.Батбаяр, со стороны SINOSURE – президент Ван Тинке, и другие официальные лица.

Согласно документу, приоритетные экономические проекты и программы Монголии будут финансироваться из долгосрочных и льготных источников китайских банков и финансовых учреждений под гарантии SINOSURE.