В Узбекистане фирму гражданского мужа Гульнары Каримовой выставили на продажу

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане на продажу выставили 100 процентную долю фирмы «EDEL VEYS-ALI», которая владеет первой частной радиостанцией в Узбекистане – Радио Гранд.

Фирму продают вместе с кредиторской и дебиторской задолженностью, а также имуществом.

Как сообщают местные СМИ, продажа пройдет методом демпинга. Оценочная цена составила 4,1 млрд. сумов (около 480 тысяч долларов). Аукцион пройдет 8 мая текущего года.

Ранее Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала информацию о том, что гражданский муж Гульнары Каримовой Рустам Мадумаров был связан коррупционными схемами в бизнесе Гульнары и приговорен к длительному тюремному заключению в июне 2014 года.

Прокуратура Швеции подозревает Рустама Мадумарова в посредничестве между Гульнарой Каримовой и крупными телекоммуникационными компаниями при получении от них взяток для выхода на рынок Узбекистана.