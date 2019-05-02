Таджикистан ежесуточно экспортирует в соседние страны свыше 11 млн кВт/ч электроэнергии

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан ежесуточно экспортирует в соседние страны свыше 11 млн кВт/ч электроэнергии. Большая часть поставок приходится на соседний Узбекистан. К примеру, 1 мая в эту страну было поставлено 6,2 млн кВт/ч электроэнергии, сообщает Авеста.

Этот показатель с Афганистаном составляет 4,5 млн кВт/ч. Также в объеме 40 тыс кВт/ч электроэнергии было экспортировано в Кыргызстан.

В настоящее время ежесуточно вырабатывается 53-55 млн кВт/ч электроэнергии в зависимости от погодных условий и потребности.

Ранее сообщалось, что Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан в текущем году.

Согласно предварительным договоренностям в соседние страны планируется поставить порядка 3,2 млрд кВт/ч электроэнергии, то есть по 1,6 млрд кВт/ч каждой стране.

По данным «Барки точик» в прошлом году в соседний Узбекистан было экспортировано 1 млрд 480 млн кВт/ч электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт.

Таджикские энергетики утверждают, что в текущем году снега в высокогорьях республики выпало предостаточно, кроме того, введенные новые энергетические мощности позволяют увеличить производство электроэнергии в весенне-летний период.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в 2018 году за пределы страны было экспортировано более 2,4 млрд кВт/ч электроэнергии. За счет этих поставок республика выручила около $77 млн.

Стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в минувшем году составлял 4,11 цента, а для Узбекистана – 2 цента.