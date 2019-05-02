РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикистан ежесуточно экспортирует в соседние страны свыше 11 млн кВт/ч электроэнергии

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан ежесуточно экспортирует в соседние страны свыше 11 млн кВт/ч электроэнергии. Большая часть поставок приходится на соседний Узбекистан. К примеру, 1 мая в эту страну было поставлено 6,2 млн кВт/ч электроэнергии, сообщает Авеста.

Этот показатель с Афганистаном составляет 4,5 млн кВт/ч. Также в объеме 40 тыс кВт/ч электроэнергии было экспортировано в Кыргызстан.

В настоящее время ежесуточно вырабатывается 53-55 млн кВт/ч электроэнергии в зависимости от погодных условий и потребности.

Ранее сообщалось, что Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан в текущем году.

Согласно предварительным договоренностям в соседние страны планируется поставить порядка 3,2 млрд кВт/ч электроэнергии, то есть по 1,6 млрд кВт/ч каждой стране.

По данным «Барки точик» в прошлом году в соседний Узбекистан было экспортировано 1 млрд 480 млн кВт/ч электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт.

Таджикские энергетики утверждают, что в текущем году снега в высокогорьях республики выпало предостаточно, кроме того, введенные новые энергетические мощности позволяют увеличить производство электроэнергии в весенне-летний период.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, в 2018 году за пределы страны было экспортировано более 2,4 млрд кВт/ч электроэнергии. За счет этих поставок республика выручила около $77 млн.

Стоимость каждого киловатта энергии для Афганистана в минувшем году составлял 4,11 цента, а для Узбекистана – 2 цента.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Министры обороны стран ОДКБ обсудили вопросы по снижению напряженности на таджикско-афганской границе
  • В Алматинской области полиция нашла пропавшую школьницу
  • В Душанбе будет реконструирован еще один мост
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×