Король Таиланда женился на генерале (видео)

CA-NEWS (CA) - Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил о своем браке с генералом Сутхидой Вачиралонгкорн. Супруга монарха теперь наречена королевой Сутхидой, сообщает Bangkok Post.

Церемония бракосочетания состоялась 1 мая. Праздничные мероприятия продлятся 3 дня. 4 мая состоится официальная коронация и объявление новой супруги королевой Таиланда.

Поскольку брак был заключен в соответствии с законом и королевскими традициями, королева Сутхида отныне имеет право на все преимущества, которые даруют королевское звание и статус члена королевской семьи.

Королева Сутхида родилась 3 июня 1978 года. Ранее она работала стюардессой в авиакомпании Thai Airways. В августе 2014 года она была назначена командиром охраны семьи наследного принца Маха Вачиралонгкорна. Затем девушка стала командиром отдела специальных операций Королевской гвардии. В декабре 2016 года ее повысили до звания генерала.

Маха Вачиралонгкорн родился в июле 1952 года. Престол он занял в октябре 2016 года после смерти отца.