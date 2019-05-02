В Казахстане обсудят пути защиты подводного культурного наследия Каспийского моря

CA-NEWS (KZ) - С 21 по 23 мая в Казахстане под эгидой ЮНЕСКО пройдет первое региональное совещание по охране подводного культурного наследия Каспийского моря. Представители прикаспийских стран проведут оценку объектов, лежащих на морском дне, а также обсудят пути обеспечения сохранности «подводного царства», передает Служба новостей ООН.

По данным ЮНЕСКО, на дне океанов и морей лежит около трех миллионов обломков затонувших кораблей. Только у берегов Средиземного моря обнаружены следы более 150 ушедших под воду городов. Эти объекты, как и ценнейшая историческая информация, носителями которой они являются, находятся в опасности. Поиски нефтяных месторождений и бурение скважин, развитие прибрежной зоны и строительство, разграбление подводного культурного наследия - вот лишь некоторые из нависших над ними угроз.

В совещании примут участие национальные эксперты в области подводной археологии, специалисты в области культурного наследия из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также международные эксперты, представители министерств культуры и представители ЮНЕСКО.

Эта встреча пройдет в рамках Конвенции ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия, которая призвана предотвращать разграбление культурных ценностей, а также использование обломков затонувших судов в коммерческих целях. Конвенция предусматривает конфискацию незаконно присвоенного подводного наследия.

Предстоящее совещание в Казахстане даст возможность прикаспийским странам собраться вместе и обсудить вопросы охраны подводного культурного наследия в своих государствах и регионе в целом.