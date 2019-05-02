Минобразования Туркменистана прокомментировало вопрос с легализацией дипломов зарубежных вузов

CA-NEWS (TM) - Представитель министерства образования Туркменистана – начальник отдела международных связей Хемра Хайыров, прокомментировал информацию по вопросу легализации в Туркменистане диплома о высшем образовании, сообщает 2 мая Turkmenportal.

По словам Хайырова, учитывая цели, указанные в национальных программах и разработанных под предводительством президента, получение образования молодежи страны в иностранных вузах требуют выполнения требований для легализации дипломов.

«К требованиям относятся, получение образования исключительно в государственных учреждениях стран, входящих в состав СНГ; направления и специальности должны соответствовать направлениям социальных и гуманитарных наук, перечисленных в государственном классификаторе и должны быть выданы учебными заведениями, входящими в список международных организаций; тип обучения должен быть исключительно очным», - отметил он.

Требования по получению специальностей касаются тех лиц, которые начнут получать образование после 16 марта 2019 года и также распространяются на студентов, которые в данный момент обучаются на подготовительном курсе изучения языка, в связи с тем, что они еще не начали получать высшее образование

Данные о списке прогрессивности учреждений, составленном международными организациями в 2019 году, можно получить на официальном интернет сайте международной организации The Times Higher Education World University Rankings.

Касательно граждан, которые в настоящее время уже получили высшее образование на заочной основе или получают его в настоящее время, документы об образовании, полученные студентами, поступившими в вузы до 9 января 2014 года и получавших образование на заочной основе подлежат легализации только в случае выполнения всех предъявленных требований.

«Процесс легализации документов о получении высшего образования лиц, раннее имеющих начальное или среднее специальное образование, опыт работы которых составляет не менее двух лет и начавших получение заочного образования в целях повышения квалификации в период с 2014 по 2019 годы будет рассматриваться только после окончания их учебы и на основании просьбы работодателя», - также заявил Хайыров.