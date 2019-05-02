Движение автотранспорта по дороге Душанбе-Худжанд восстановлено

CA-NEWS (TJ) - После устранения последствий оползня на 119 км автодороги Душанбе-Худжанд движение по ней восстановлено, сообщает пресс-служба филиала компании IRS в Таджикистане, передает 2 мая Asia-Plus.

«Сначала движение разрешили со стороны Худжанда в сторону Душанбе, а потом и со стороны столицы. В настоящее время транспорт может проезжать в обе стороны, поврежденный участок дороги будет отремонтирован и заасфальтирован в ближайшие дни», - сообщил пресс-секретарь компании Далер Мерганов

Из-за схода оползня дорога Душанбе-Худжанд была закрыта сегодня утром на 119 км автодороги.