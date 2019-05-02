Стали известны обстоятельства гибели трехлетнего мальчика из Узбекистана во Всеволожске

CA-NEWS (UZ) - Трехлетний мальчик из Узбекистана во Всеволожке погиб, выпав из открытого окна, сообщили в Следкоме Ленобласти.

По данным ведомства, утром 30 апреля мальчик 2016 года рождения находился вместе со своей мамой в квартире на четвертом этаже дома. В комнате осталось открытым окно, которое не было оборудовано ограничителями и защитой от детей. Оставшись без присмотра взрослых, мальчик забрался на подоконник окна и упал с высоты четвертого этажа. Травмы, полученные им при падении, оказались несовместимы с жизнью.

"В настоящее время следствием устанавливаются все причины произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки", - уточнили в следствии.

Ранее сообщалось, что тело ребенка обнаружили под окнами дома на улице Шишканя утром 30 апреля. Семья приехала в Ленобласть из Узбекистана в конце прошлого года. Отец и мать в поле зрения полиции не попадали.