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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане не работает Telegram, - СМИ

CA-NEWS (KZ) -  С вечера 1 мая казахстанцы отмечают проблемы в работе мессенджера Telegram, сообщают местные СМИ.

По данным сайта downdetector.com, наибольшее количество отчетов о проблемах в приложении пришло ближе к 22:00 1 мая. Из поступивших отчетов 57 процентов сообщили о проблеме с серверами, 13 процентов жаловались на то, что не приходят и не уходят сообщения.
По состоянию на 14:00 2 мая отчеты об ошибках не поступают, но мессенджер по-прежнему не работает, передает Zakon.kz.

Наибольшее число жалоб о проблемах с Telegram поступило из городов Алматы, Шымкент, Нур-Султан, Семей, Павлодар, Петропавловск.

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