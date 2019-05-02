В Казахстане не работает Telegram, - СМИ

CA-NEWS (KZ) - С вечера 1 мая казахстанцы отмечают проблемы в работе мессенджера Telegram, сообщают местные СМИ.



По данным сайта downdetector.com, наибольшее количество отчетов о проблемах в приложении пришло ближе к 22:00 1 мая. Из поступивших отчетов 57 процентов сообщили о проблеме с серверами, 13 процентов жаловались на то, что не приходят и не уходят сообщения.

По состоянию на 14:00 2 мая отчеты об ошибках не поступают, но мессенджер по-прежнему не работает, передает Zakon.kz.

Наибольшее число жалоб о проблемах с Telegram поступило из городов Алматы, Шымкент, Нур-Султан, Семей, Павлодар, Петропавловск.