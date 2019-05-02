Парламент Монголии назначил новых руководителей антикоррупционного ведомства

CA-NEWS (MNG) - Сегодня, 2 мая на пленарном заседании, парламент (ВГХ- великий государственный хурал) рассмотрел предложение президента Монголии о назначении Зандраагийна Дашдаваа на должность начальника управления по борьбе с коррупцией, Жанжаагийна Батсайхана - на должность заместителя начальника, сообщает Монцамэ.

94.6% присутствовавших на заседании депутатов проголосовали за назначение З. Дашдаваа начальником антикоррупционного ведомства и 87,5% - за назначение Ж.Батсайхана на должность заместителя. Начальник управления по борьбе с коррупцией Х.Энхжаргал освобожден от занимаемой должности в связи с новым назначением.