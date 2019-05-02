Жительница Бухары обвинила врачей в том, что они отправили в морг ее живого ребенка

CA-NEWS (UZ) - Жительница Шафирканского района Бухарской области Узбекистана Мухаббат Мухаммедова обвинила местных врачей в том, что они признали мертвым и отправили в морг ее живого ребенка, спасенного из пруда.

Женщина утверждает, что ее 2-летний сын стал инвалидом из-за того, что первая медицинская помощь была неквалифицированной, передает centralasian.org.

Однако врачи Бухарского областного медицинского центра сказали, что по данному факту была проведена служебная проверка, в ходе которой было доказано, что ребенку, которого вытащили из пруда, была оказана квалифицированная первая медицинская помощь.

​Проверка, проведенная сотрудниками Бухарской областной прокуратуры, также не подтвердила доводы родителей, заявляющих, что ребенок стал инвалидом по вине врачей.

​Между тем, в заключении врачей московского центра детской психоневрологии, выданной пережившему клиническую смерть 2-летнему Назирбою Нематуллаеву, говорится, что «мозг ребенка был травмирован из-за недостатка кислорода в результате аноксического фатората».

Врач из Москвы Людмила Исакова говорит, что мозг некоторое время мог остаться без кислорода в результате несвоевременного оказания первой медицинской помощи. "​Последствия не были бы такими тяжелыми, если бы в оснащенной экстренной реанимационной техникой карете «скорой помощи» ребенку своевременно сделали бы кислородную ингаляцию", – говорит специалист по детской невропатологии.

Мать 2-летнего Назирбоя Нематуллаева Мухаббат Мухаммедова рассказала о том, каким образом ее ребенок упал в пруд.

– Рядом с нашим домом есть рыбный пруд. Я стояла рядом с ним и разговаривала с соседкой. Отвлеклась на 5-10 минут. В это время сын дополз до пруда и упал в воду. Увидев произошедшее, я побежала в ту сторону и вытащила его из пруда. Прибежали соседи. Мы сами отвезли ребенка в больницу. По дороге он еще дышал. Но когда приехали в больницу, врачи сказали, что ребенок уже мертв и отправили его в морг, – говорит Мухаббат Мухаммедова.

​Женщина говорит, что, получив из морга тело своего ребенка, она поехала домой.

– Когда я ехала домой, обняв бездыханное тело своего ребенка, он неожиданно начал дышать. Обрадовавшись, что ребенок жив, я привезла его домой. Начала массировать ему ручки. В это время он глубоко вздохнул и чихнул. А потом заплакал. Мы снова вызвали «скорую помощь». Приехал врач, поставил капельницу, начал выводить жидкость из его желудка. Потом некоторое время мы с сыном лечились в стационаре. В это время он впал в кому и пролежал в таком состоянии восемь дней, – говорит мать 2-летнего Назирбоя Нематуллаева.

Врач Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра Хушнуд Джалилов категорически опроверг обвинения матери 2-летнего Назрбоя Нематуллаева.

– После жалобы этой женщины была проведена служебная проверка, в ходе которой выяснилось, что врачи действовали квалифицировано, чтобы спасти жизнь ребенка. Жалоба его матери была признана необоснованной, – сказал врач.

Врач Хушнуд Джалилов говорит, что здоровье ребенка было слабым и до того, как он утонул в пруду.

– Ребенок родился позже срока, на 11 месяце. Он болел гепатитом и септической пневмонией, – сказал врач.

Мухаббат Мухаммедова говорит, что в настоящее время пытается вылечить пережившего кому и клиническую смерть сына, которому после пережитого судорогами сводит ноги.

Врач Людмила Исакова говорит, что кома и клиническая смерть 2-летнего ребенка произошли из-за комбинации сразу нескольких негативных факторов.

– Я думаю, что ребенок, будучи еще в утробе матери, не находился под наблюдением врачей. Потому что он родился на два месяца позже. Ребенок остался без внимания, так как родители работали в России. То, что он упал в пруд, также произошло из-за невнимательности родителей. Кроме того, отсутствие в Шафирканском районе хорошо оборудованной кареты «скорой помощи» тоже является одной из причин, по которой ребенок остался инвалидом, – сказала московский специалист по детской невропатологии Людмила Исакова.