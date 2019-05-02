Жительница Бухары обвинила врачей в том, что они отправили в морг ее живого ребенка

- Узбекистан, происшествия
- 15:28, 02 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - Жительница Шафирканского района Бухарской области Узбекистана Мухаббат Мухаммедова обвинила местных врачей в том, что они признали мертвым и отправили в морг ее живого ребенка, спасенного из пруда.
Женщина утверждает, что ее 2-летний сын стал инвалидом из-за того, что первая медицинская помощь была неквалифицированной, передает centralasian.org.
Однако врачи Бухарского областного медицинского центра сказали, что по данному факту была проведена служебная проверка, в ходе которой было доказано, что ребенку, которого вытащили из пруда, была оказана квалифицированная первая медицинская помощь.
Проверка, проведенная сотрудниками Бухарской областной прокуратуры, также не подтвердила доводы родителей, заявляющих, что ребенок стал инвалидом по вине врачей.
Между тем, в заключении врачей московского центра детской психоневрологии, выданной пережившему клиническую смерть 2-летнему Назирбою Нематуллаеву, говорится, что «мозг ребенка был травмирован из-за недостатка кислорода в результате аноксического фатората».
Врач из Москвы Людмила Исакова говорит, что мозг некоторое время мог остаться без кислорода в результате несвоевременного оказания первой медицинской помощи. "Последствия не были бы такими тяжелыми, если бы в оснащенной экстренной реанимационной техникой карете «скорой помощи» ребенку своевременно сделали бы кислородную ингаляцию", – говорит специалист по детской невропатологии.
Мать 2-летнего Назирбоя Нематуллаева Мухаббат Мухаммедова рассказала о том, каким образом ее ребенок упал в пруд.
– Рядом с нашим домом есть рыбный пруд. Я стояла рядом с ним и разговаривала с соседкой. Отвлеклась на 5-10 минут. В это время сын дополз до пруда и упал в воду. Увидев произошедшее, я побежала в ту сторону и вытащила его из пруда. Прибежали соседи. Мы сами отвезли ребенка в больницу. По дороге он еще дышал. Но когда приехали в больницу, врачи сказали, что ребенок уже мертв и отправили его в морг, – говорит Мухаббат Мухаммедова.
Женщина говорит, что, получив из морга тело своего ребенка, она поехала домой.
– Когда я ехала домой, обняв бездыханное тело своего ребенка, он неожиданно начал дышать. Обрадовавшись, что ребенок жив, я привезла его домой. Начала массировать ему ручки. В это время он глубоко вздохнул и чихнул. А потом заплакал. Мы снова вызвали «скорую помощь». Приехал врач, поставил капельницу, начал выводить жидкость из его желудка. Потом некоторое время мы с сыном лечились в стационаре. В это время он впал в кому и пролежал в таком состоянии восемь дней, – говорит мать 2-летнего Назирбоя Нематуллаева.
Врач Бухарского областного детского многопрофильного медицинского центра Хушнуд Джалилов категорически опроверг обвинения матери 2-летнего Назрбоя Нематуллаева.
– После жалобы этой женщины была проведена служебная проверка, в ходе которой выяснилось, что врачи действовали квалифицировано, чтобы спасти жизнь ребенка. Жалоба его матери была признана необоснованной, – сказал врач.
Врач Хушнуд Джалилов говорит, что здоровье ребенка было слабым и до того, как он утонул в пруду.
– Ребенок родился позже срока, на 11 месяце. Он болел гепатитом и септической пневмонией, – сказал врач.
Мухаббат Мухаммедова говорит, что в настоящее время пытается вылечить пережившего кому и клиническую смерть сына, которому после пережитого судорогами сводит ноги.
Врач Людмила Исакова говорит, что кома и клиническая смерть 2-летнего ребенка произошли из-за комбинации сразу нескольких негативных факторов.
– Я думаю, что ребенок, будучи еще в утробе матери, не находился под наблюдением врачей. Потому что он родился на два месяца позже. Ребенок остался без внимания, так как родители работали в России. То, что он упал в пруд, также произошло из-за невнимательности родителей. Кроме того, отсутствие в Шафирканском районе хорошо оборудованной кареты «скорой помощи» тоже является одной из причин, по которой ребенок остался инвалидом, – сказала московский специалист по детской невропатологии Людмила Исакова.