Один из кандидатов в президенты Казахстана завалил тест на знание казахского

CA-NEWS (KZ) - Экс-депутат Мажилиса, кандидат в президенты от Общественного объединения "Халық демографиясы" Жуматай Алиев сдал экзамен на знание государственного казахского языка, передаёт Bnews.kz.

Комиссия ЦИК постановила, что кандидат в президенты Жуматай Алиев не полностью владеет государственным языком .

"Первый вопрос – сочинение – он выбрал тему "Мемлекет және дін". Второй вопрос –чтение отрывка из произведения Мухтара Ауэзова "Абай жолы". Третий вопрос – это доклад на тему "Ырыс алды – ынтымақ". Кандидат полностью использовал отведенное время. На письменную работу ушло 1,5 часа, даже больше. Для чтения времени достаточно было. Всесторонне обсудив ответы претендента, комиссия пришла к выводу, что претендент не полностью владеет государственным языком. В письменной работе были допущены очень грубые ошибки, – всего 19 ошибок по пунктуации и стилистике. Все это мы анализировали и пришли к общему мнению" - пояснил член лингвистической комиссии ЦИК РК Адиль Ахметов.

На уточняющий вопрос журналистов о том, владеет ли кандидат государственным языком, член лингвистической комиссии Ахметов ответил отрицательно.

"О чем идет речь, я так и доложил .Он не владеет государственным языком полностью", - сказал Адиль Ахметов.

Жуматай Алиев родился 20 июня 1952 году. Окончил Ленинградский государственный университет и Алма-Атинский институт народного хозяйства.

Трудовой стаж начал в 1975 году преподавателем АГМИ, затем работал инструктором Алма-Атинского горкома ЛКСМК.

В разные годы занимал должности заведующего исполнительным секретариатом Ассамблеи народов Казахстана - заведующего сектором общественно-политического отдела Администрации Президента РК, заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

2001 - 2008 г. был заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана.

2012 - 2016 г. - депутат Мажилиса Парламента РК.

22 апреля в Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены документы Садыбек Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана Республиканским общественным объединением «Республиканское движение «Ұлы Дала Қырандары».

23 апреля кандидатом в президенты от партии Nur Otan был выбран Касым-Жомарт Токаев. Он уже сдал экзамен на знание государственного языка, по итогам которого комиссия пришла к выводу, что Токаев в совершенстве владеет казахским.

23 апреля исполком Федерации профсоюзов Казахстана выдвинул от организации Амангельды Таспихова, председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.

24 апреля демократическая партия "Ак Жол" выдвинула Данию Еспаеву кандидатом в президенты.

24 апреля Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты Казахстана от народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

26 апреля Коммунистическая народная партия Казахстана выдвинула Жамбыла Ахметбекова в качестве кандидата в президенты РК на внеочередные выборы главы государства.

26 апреля кандидатом в президенты Казахстана был выдвинут известный общественный деятель Амиржан Косанов.

26 апреля члены партии Общенациональной социал-демократической партии

в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.

29 апреля стало известно, что Талгат Ергалиев отзывает заявление об участии в президентских выборах, в поддержку единого кандидата партии «Ак жол» Дании Еспаевой.

Ергалиев был претендентом на выдвижение от партии "Ак жол", но в итоге его соратники выбрали Данию Еспаеву. В ходе съезда за кандидатов голосовали 192 делегата, двое из них испортили свои бюллетени. Ергалиев набрал 60 голосов, Еспаева – 94 голоса.