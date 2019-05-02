Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по факту истязания воспитанника детдома

CA-NEWS (UZ) - В Facebook накануне, 1 мая, распространилась информация о нанесении телесных повреждений воспитаннику детского дома № 23 Юнусабадского района Ташкента 15-летнему Р. С со стороны наставников.

Как сообщила пресс-служба ГУВД, по данному факту прокуратурой Ташкента 30 марта текущего года возбуждено уголовное дело по факту истязания. 7 апреля дело для производства дальнейшего расследования направлено в УКД ОВД Юнусабадского района.

Следствие продолжается. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у мальчика действительно обнаружены легкие телесные повреждения. В нанесении телесных повреждений подозревается один из воспитателей детского дома.

Подросток в настоящее время находится под присмотром профессиональных психологов и воспитателей в Центре оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД г. Ташкента, отметили в ведомстве.

Кроме того, как сообщила в своём посте в Facebook пользователь Елена Полянская, «Дедовщина» занимает главную роль в детском доме, т.к. воспитатели предоставляют лидирующим подросткам возможность «воспитывать» проблемных детей. При этом, сами же педагоги делаются сторонними наблюдателями, участниками преступных деяний или делают вид, что не замечают жестокие разборки между воспитанниками. Таким образом, имея данные полномочия, лидеры измываются над психологически и физически слабыми детьми. При этом, медицинские сотрудники данного учреждения скрывают побои, переломы, ушибы детей, не заявляя об этом в правоохранительные органы».