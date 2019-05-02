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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе пройдёт международная конференция в рамках дня свободы печати

CA-NEWS (TJ) -  3 мая в Душанбе в рамках международного дня свободы печати, пройдет международная конференция «Содействие СМИ устойчивому развитию мира и демократии», сообщает Авеста.

В конференции примут участие журналисты Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России и Афганистана – всего более 100 представителей отечественных и зарубежных СМИ.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии, посвященные проблемам медиа в эпоху цифровизации, укреплению экономических, правовых и этических основ деятельности СМИ, в ходе которых будут разработаны рекомендации.

Впервые международное мероприятие по случаю свободы печати состоялось 3 мая 1991 года в столице Намибии – городе Виндхук. В декабре 1993 года резолюцией ООН 3 мая официально была объявлена международным днём свободы печати.

В Таджикистане Международный день свободы печати отмечается с 2001 года.

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