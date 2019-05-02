Дочь и зять Назарбаева планируют продать часть акций Народного банка

CA-NEWS (KZ) - «АО «Народный Банк Казахстана» («Народный Банк») стало известно, что АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» («АЛМЭКС»), следуя многочисленным обращениям инвесторского сообщества, объявило о рассмотрении вариантов по повышению ликвидности акций Народного Банка, включая возможность их частичной продажи на рынке ценных бумаг. Любые варианты будут рассматриваться с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры. При этом АЛМЭКС сохранит контрольный пакет акций Народного Банка», - говорится в сообщении.

Самый крупный в Казахстане Народный банк занимает 1 строку в рейтинге банков по версии Forbes Kazakhstan. Кроме РК БВУ представлен в России, Кыргызстане, Грузии, Таджикистане и Узбекистане.

Как передает Forbes Kazakhstan, основные акционеры банка (на момент выхода рейтинга): АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» – 73,6% (конечные бенефициары – Тимур и Динара Кулибаевы), АО «Единый накопительный пенсионный фонд» – 6,5%, ГДР – 16,8%, другие акционеры – 3,1%.

Тимур и Динара Кулибаевы в этом году разделили в мировом рейтинге миллиардеров 715 место (729 место в 2018) с состоянием $3,1 млрд на каждого. На этом месте также находится американский президент Дональд Трамп с состоянием $3,1 млрд. Прошлогоднее состояние каждого из супругов Кулибаевых оценивалось в $3,2 млрд. В казахстанском рейтинге супруги спустились с первого на третье место.