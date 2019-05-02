Цены на международные рейсы «Туркменских авиалиний» выросли вдвое, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Стоимость билетов «Турменских авиалиний» выросла вдвое. Если раньше билеты в Турцию и обратно стоили около 3 тысяч манатов ($858), то сейчас стоимость перелета в эконом классе достигла 7 тысяч ($2 тыс.), билет в бизнес класс обойдется в 8 тысяч манатов ($2287), сообщает 2 мая Хроника Туркменистана.

Информация по ценам на другие направления будет дополнена позже, отмечает издание.

В течение последнего месяца купить билет в авиакассах практически невозможно. Размер взятки за то, чтобы купить билет достигает 2 тысяч манатов ($572).

По словам одной из женщин, которая собиралась на заработки в Стамбул, ей пришлось провести 12 дней в столичном аэропорту, чтобы купить билеты. К кассам в аэропорту не пробиться, народу очень много. Несмотря на то, что с каждого рейса, вылетающего в Турцию, снимают по 20-30 человек, выкупить билеты тех, кто не улетел, невозможно.