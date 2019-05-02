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  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане изнасиловавший и убивший 5 летнюю девочку педофил осужден на 19 лет

CA-NEWS (UZ) -  В Андижане состоялся суд над 31-летним мужчиной, который изнасиловал и убил 5 летнюю девочку, сообщает upl.uz.

Свое преступление гражданин М.И совершил в конце января текущего года. В день преступления, в дом мужчины пришла 5 летняя девочка, которая дружила с его сыном. Воспользовавшись тем, что в доме никого не оказалось, М.И изнасиловал ее. Совершив половой акт, в целях скрытия следов преступления он задушил девочку.

В ходе расследования тело девочки было найдено в подвале дома М.И на глубине 50-60 см. Суд признал обвиняемого виновным и отправил его за решетку на 19 лет.

"Я понимаю, что совершил нечеловеческий поступок. Я не хотел, чтобы все так получилось. Меня шайтан сбил с пути. Мне очень жаль, что так получилось", — заявил в зале суда М.И.

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