РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Житель Таджикистана осужден за то, что не пускал дочерей в школу

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане житель района Кушониен Зокир Холов осужден за то, что препятствовал обучению в школе своим дочерям, сообщает Авеста со ссылкой на пресс-центр генеральной прокуратуры РТ.

Отмечается, что З.Холов не пускал в школу своих дочерей Х.Содикову 2004 г.р., М.Холову 2008 г.р. и В.Холову 2011 г.р., которые по возрасту должны были обучаться в 7, 3 и 1 классах.

В отношении Зокира Холова прокуратурой района Кушониен было возбуждено уголовное дело по статье 164 (Воспрепятствование получению основного обязательного общего (девятилетнего) образования) УК Таджикистана.

В сообщении генпрокуратуры отмечается, что суд района Кушониен вынес соответствующий приговор З.Холову, но какой, не уточняется.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • 84 таджикских детей возвращены из Ирака в Душанбе
  • Тело зарезанной под Тулой кассира из «Пятерочки» будет доставлено в Узбекистан
  • В Сирии действуют пять иностранных армий, и это осложняет политический процесс, - ООН
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×