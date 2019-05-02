Житель Таджикистана осужден за то, что не пускал дочерей в школу

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане житель района Кушониен Зокир Холов осужден за то, что препятствовал обучению в школе своим дочерям, сообщает Авеста со ссылкой на пресс-центр генеральной прокуратуры РТ.

Отмечается, что З.Холов не пускал в школу своих дочерей Х.Содикову 2004 г.р., М.Холову 2008 г.р. и В.Холову 2011 г.р., которые по возрасту должны были обучаться в 7, 3 и 1 классах.

В отношении Зокира Холова прокуратурой района Кушониен было возбуждено уголовное дело по статье 164 (Воспрепятствование получению основного обязательного общего (девятилетнего) образования) УК Таджикистана.

В сообщении генпрокуратуры отмечается, что суд района Кушониен вынес соответствующий приговор З.Холову, но какой, не уточняется.