Узбекистан и Беларусь создали совместное молочное предприятие

CA-NEWS (UZ) - Совместное белорусско-узбекское предприятие «Здравушка Ташкент» появилось в Ташкентской области. Об этом информировали агенство БелТа в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Учредителем предприятия от Беларуси выступило ОАО «Здравушка-милк».

«Совмeстный с узбeкской стороной проeкт прeдусматривает строительство и комплeктацию молочно-товaрного комплeкса на тысячу голoв и молочного зaвода мощностью до 50 т мoлока в сутки. Прeдприятие будет ориeнтировано только на выпуск цeльномолочной продукции», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что договоренности о создании белорусской стороной молочно-товарных комплексов в Узбекистане были достигнуты по результатам визита Александра Лукашенко в Ташкент в сентябре минувшего года, передает Kommersant.uz