На каких объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО снимался сериал «Игра престолов»?

CA-NEWS (CA) - Кто сядет на Железный трон? Сегодня это, пожалуй, один из самых популярных вопросов на планете. Десятки миллионов поклонников «Игры престолов» делают ставки на любимых героев и робко надеются на то, что, несмотря на кровожадность создателей сериала, справедливость все-таки восторжествует.

Но как бы мы ни хотели узнать, кто выиграет в этой жестокой и красивой игре, нам, конечно же, будет жаль прощаться с Королевской гаванью, Винтерфеллом, Дорном, Бравоосом, Железными островами… Съемочной площадкой для многих сцен «Игры престолов» стали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО – главным образом памятники средневековой архитектуры, которые как нельзя лучше вписались в художественный мир сериала, напоминающий эпоху Средневековья, передает Служба новостей ООН.

Столица Семи королевств





«Жемчужина Адриатики», хорватский город Дубровник, расположенный на берегу Средиземного моря и пользующийся большой популярностью у туристов, фанатам «Игры престолов» известен как Королевская гавань. Дубровник был основан в VII веке, а с XIII века был важным политическим, экономическим и культурным центром. Старый город в Дубровнике внесли в список объектов Всемирного наследия в 1979 году.

Водные сады Дорна





Дворец Алькасар в испанской Севилье, строительство которого мавры начали в XIII веке, – образец исламской архитектуры с добавленными позднее готическими элементами. Не зря создатели сериала решили, что именно этот дворцовый комплекс на экране станет загородной резиденцией Мартеллов – Водными садами Дорна, расположенного на самой южной оконечности Вестероса. Севильский Алькасар отнесли к числу объектов Всемирного наследия в 1987 году.

Астапор





Марокканская Эс-Сувейра, как сообщается на сайте ЮНЕСКО, – «выдающийся пример крепостного города конца XIII века, построенного в соответствии с принципами европейского фортификационного искусства того времени». В «Игре престолов» Эс-Сувейра – это город Астапор в Заливе работорговцев на восточном континенте Эссос, где Дейнерис Таргариен одерживает одну из первых своих побед и приобретает армию Безупречных. Медина, то есть старая часть, Эс-Сувейры, была внесена в список Всемирного наследия в 2001 году.

Юнкай





Еще один город в Заливе работорговцев – Юнкай – продюсеры сериала тоже «отыскали» в Марокко. Это Айт-Бен-Хадду, предположительно построенный в XI веке для охраны караванного пути. Там же, кстати, снимали «Лоуренса Аравийского», «Последнее искушение Христа» и «Гладиатора». Ксары (укрепленные здания) Айт-Бен-Хадду находятся под охраной ЮНЕСКО с 1987 года.

Железные острова





Побережье Козвэй-Кост в Северной Ирландии – один из нерукотворных, природных объектов Всемирного наследия – состоит из 40 тысяч базальтовых колонн, образовавшихся в результате извержения вулкана. В «Игре престолов» на фоне этого сурового и захватывающего дух пейзажа раскинулся город-порт Лордспорт на «железном» острове Пайк. По сюжету здесь находится одноименный замок, принадлежащий дому Грейджоев. Именно в Лордспорт во втором сезоне сериала прибывает Теон Греджой с намерением уговорить своего отца присоединиться к армии Робба Старка. Побережье Козвэй-Кост внесли в список Всемирного наследия в 1986 году.