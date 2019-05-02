В ООН призвали всех венесуэльцев к максимальной сдержанности

CA-NEWS (CA) - 1 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал всех жителей Венесуэлы проявлять максимальную сдержанность, а власти - не использовать чрезмерную силу против участников протестов. Антониу Гутерриш заявил, что готов выступить посредником на переговорах по разрешению сложившегося кризиса, передает Служба новостей ООН.



Как сообщают в СМИ, во вторник на этой неделе тысячи венесуэльцев вышли на улицы Каракаса в поддержку оппозиционного политика Хуана Гуайдо, который призвал к всеобщей забастовке. Правительство называет эти события «попыткой государственного переворота».

В январе оппозиционный лидер Венесуэлы, председатель Национального собрания (парламент страны) Хуан Гуайдо заявил, что не признает результатов президентских выборов и объявил себя президентом. Он пообещал создать переходное правительство и провести новые выборы. США и ряд других стран признали его временным главой государства и потребовали, чтобы президент Венесуэлы Мадуро передал ему власть. С тех пор в стране царит хаос. Вчера в Каракасе началась новая волна массовых протестов.

В Управление Верховного комиссара ООН по правам человека поступает информация о многочисленных столкновениях между протестующими и полицией, десятках раненых и задержанных в ходе последних акций протеста.

Верховный комиссар Мишель Бачелет и Генеральный секретарь Антону Гутерриш заявили, что крайне обеспокоены такими сообщениями. Они призвали всех жителей Венесуэлы «проявить максимальную сдержанность», а власти - уважать право народа на мирные собрания и не прибегать к применению чрезмерной силы.

Верховный комиссар ООН напомнила представителям властей Венесуэлы «об их обязанности обеспечивать защиту всех людей, независимо от их политической принадлежности». Она заявила, что будет пристально следить за развитием ситуации в стране.

Во вторник вечером Генеральный секретарь Антониу Гутерриш побеседовал по телефону с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреазом, а также с представителями окружения Хуана Гуайдо. С самим Гуайдо у Генерального секретаря не было прямых контактов после того, как в январе Гутерриш ответил на его письмо.

«Позиция Антониу Гутерриша остается неизменной: он обеспокоен судьбой народа Венесуэлы и готов помочь найти политическое решение кризиса», - заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь главы ООН.